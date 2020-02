Elettrificazione completa della linea ferroviaria Barletta-Spinazzola

Dando seguito all'impegno assunto nello scorso mese di giugno, quando in occasione dell'approvazione del decretoha presentato un emendamento, convertito in ordine del giorno, sullail senatore di Forza Italiaha formulato una ulteriore Osservazione alla VIII Commissione Lavori Pubblici. "In occasione dell'ultima audizione informale di RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. per la revisione in aggiornamento del contratto, ho suggeritoDopo le mie iniziative di giugno scorso e dicembre in manovra finanziaria, quando ho presentato specifici emendamenti sulla questione, con tale richiesta mi auguro di dare ulteriore impulso a un impegno già assunto dal Governo, che ha riconosciuto l'opportunità di affrontare e risolvere l'annosa carenza infrastrutturale di queste comunità".compresa la viabilità stradale, come Minervino Murge e Spinazzola, nonché indiretti per l'intero territorio, in termini di impatto ambientale e agevolazione dei collegamenti con le regioni limitrofe come la Basilicata verso la Campania.