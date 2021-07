Differenziata: "In Puglia il gioco delle 3 carte nel premio ai Comuni virtuosi

"Il 7 luglio scorso la Giunta regionale ha assegnato 3,8 milioni di euro ai Comuni pugliesi che hanno superato la soglia del 65% della raccolta differenza. - Esordisce cosìnella nota inviata"L'euforia con la quale alcuni miei colleghi consiglieri regionali di maggioranza hanno commentato questo provvedimento proprio non la capisco. Come se la somma messa a disposizione fossero risorse aggiuntive che la Regione 'regala' ai Comuni virtuosi, invece si tratta solo di 'rimborsi' che quelle Amministrazioni comunali, loro malgrado, hanno dovuto sopportare per i maggiori oneri per il conferimento e smaltimento dei rifiuti umidi.e che viene ripartita, appunto, ai quei Comuni che hanno superato il 65% della raccolta differenziata. Insomma, per dirla facile facile: è una redistribuzione di soldi NOSTRI, non c'è un solo euro in più dalla Regione.e questo accade perché in Puglia non esiste un Piano dei rifiuti aggiornato, gli impianti previsti non sono stati realizzati, ragion per cui gran parte dei nostri rifiuti viene smaltito fuori regione. E a pagare sono i cittadini. Quindiricapitolando:nonostante le belle parole, continuano a utilizzare tantissimo gli impianti privati e a smaltire i rifiuti fuori regione.