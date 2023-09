Da Venezia, “L'experience Zola” il film di Gianluca Matarrese

arriverà nei cinema italiani dal", diretto da, con protagonisteè una produzione, prodotto da, distribuito da. Esperienza ed esperimento,"diè una riflessione sul confine tra verità e finzione ricca di riflessi di vita, in cui l'audacia intellettuale è bilanciata dalla carnalità della narrazione."Anne è una regista teatrale. Si è separata dal marito e sta cambiando casa. È spenta, senza desideri. Conosce Ben, vicino di casa servizievole e attore senza scritture. Lui la guarda con occhi appassionati, lei non vuole mai più legarsi a un uomo. Ma quando decide di mettere in scena L'assommoir di Zola, è a lui che propone il ruolo di Coupeau, riservandosi quello di Gervaise. Man mano che la storia si sviluppa, il confine tra la vita reale e la rappresentazione teatrale si riduce sempre di più. Tra letture e prove, tra ricerca e studio, la realtà sfuma nella finzione e i due sembrano ripercorrere esattamente tutti i passaggi della storia di Coupeau e Gervaise, fino alla rovina." E' in breve la trama del filmato e cresciuto a Torino, prima di trasferirsi a Parigi, all'età di 22 anni, dove ha completato gli studi di cinema e teatro.Nel 2008,ha iniziato la sua carriera in televisione come autore di programmi di entertainment e fiction. Negli ultimi cinque anni ha realizzato otto film documentari, anche con il supporto di Film Commission Torino Piemonte, che hanno girato numerosi festival internazionali (Settimana della Critica, IDFA, Thessaloniki, CPH, Hot Docs, DMZ, Torino Film Festival, Vision du Réel, Festival dei Popoli), sostenuto regolarmente da broadcaster come France Télévisions e Arté. In occasione del primo giorno di uscita in sala, il regista di origini torinesiper presentare il film. La serata, in collaborazione con, prevede una breve presentazione del registaprima della proiezione del film e a seguire un dibattito moderato daVice Presidente di Film Commission Torino Piemonte.Riproduzione@riservata