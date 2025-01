Gianluca Matarrese con il film 'Gen_' al Sundance Film Festival

Al via ilche si terrà dal 23 gennaio al 2 febbraio con la partecipazione di oltre 90 lungometraggi (più corti, serie e pilot). L'Italia è in competizione(World Cinema Documentary Competition) con "die, una coproduzione Italia, Francia, Svizzera: Bellota Films, Stemal Entertainment, Elefant Films, prodotto da"Il film affronta dilemmi etici, sociali e legali presenti non solo in Europa e nelle democrazie occidentali, ma anche a livello globale. Desideri umani, come quello di avere un figlio o di affermare profondamente la propria identità di genere cambiando aspetto e nome legale, sono universali. Il film si addentra in questi desideri e nelle difficoltà che le persone affrontano per realizzare i propri sogni". Ha dichiarato il registanella presentazione dell'opera cinematografica che attenziona il lavoro di un medico, Maurizio Bini nell'accompagnare coppie infertili nel loro desiderio di diventare genitori e nel sostenere il percorso di chi intraprende terapie di affermazione di genere presso l'ospedale pubblico Niguarda di Milano.è un regista italiano con base a Parigi che, negli ultimi cinque anni, ha diretto nove film presentati in festival internazionali. Nei suoi lavori cinematografici ha affrontato una varietà di temi: dalla manipolazione del corpo all'affermazione di genere, al declino economico, alle tracce di traumi irrisolti, al teatro, ai confini tra realtà e finzione. Nel 2023, ilè stato premiato alla quarta edizione di Job Film Days, festival diretto da Annalisa Lantermo, con il documentario, in un viaggio nel cuore di una grande crisi sociale, morale ed economica che, sebbene italiana, riflette in parte una condizione europea. Al suo attivo, un altro premio prestigioso premio alla 37ma Edizione delfilmincentrato su una storia umana e familiare con il papàe la mammadi Corigliano Calabro, "protagonisti" coinvolti dalla drammatica crisi economica di questi anni, nel tracollo di un sistema commerciale e produttivo senza precedenti. Con "partecipa al Sundance Film Festival, uno dei più importanti festival negli USA dedicati al cinema indipendente che si svolge a Park City, sobborgo di Salt Lake City, e a Ogden nello Stato dello Utah. Celebrando indipendenza, creatività e rischio, il Sundance Film Festival gioca un ruolo fondamentale nella scoperta di nuovi film e nuove voci provenienti da tutto il mondo.