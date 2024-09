Da Canosa a Margherita di Savoia per Cure Termali 2024, disponibile servizio di trasporto gratuito

Si informano i cittadini che, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, ilorganizza, in collaborazione con leil servizio gratuito di trasporto (andata e ritorno) per un ciclo di cure termali di 12 giorni (domenica esclusa) in favore di cittadini anziani che abbiano compiuto 65 anni. Il servizio sarà effettuato a decorrere da martedì 1 ottobre 2024 ed avrà una durata di 12 giorni dal lunedì al sabato.Gli interessati, residenti nel Comune di Canosa di Puglia che abbiano compiuto almeno 65 anni, potranno presentare domanda di partecipazione su apposito modello, con possibilità di estendere il servizio, nel caso di ulteriore disponibilità di posti in pullman, anche a coloro che, pur non possedendo il requisito dell'età sopra descritto, certifichino patologie connesse all'esigenza di effettuare un ciclo di cure termali ed attestino l'impossibilità di raggiungere la suddetta località con propri mezzi.È possibile inoltrare la domanda di partecipazione dal giorno 11/09/2024 al giorno 25/09/2024 entro le ore 12:00. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Canosa di Puglia urly.it/310y-2 oppure potrà essere ritirato presso l'Ufficio Politiche Sociali per poi essere consegnato, brevi manu, presso il Segretariato Sociale del medesimo Ufficio sito in Via G. Bovio, n. 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore16:00 alle 18:00.