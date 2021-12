Coronavirus: 43 casi positivi nella BAT

Proseguono le vaccinazioni contro il covid. Anche mercoledì 8 dicembre 2021 sono previste somministrazioni nei centri vaccinali, in modo da continuare a rispettare il target previsto di immunizzazioni assegnato alla Puglia dal commissario straordinario per l'emergenza. Raggiunto un milione di somministrazioni a Foggia. Nella BAT, nei prossimi 2 fine settimana ad Andria, Barletta, Trani,Bisceglie, San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli saranno organizzateLeanche se in tutti gli hub sarà garantito un numero definito di accessi a sportello.La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13:30 di martedì 7 dicembredi cui 4476 in isolamento domiciliare,L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 3.30%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è dell'11.11%.Nelle ultime 24 ore, i test registrati sul territorio regionale sono stati 22931, dei quali 362 (pari all'1.57%) hanno avuto riscontro positivo. Nei dettagli :; 73 Provincia di Foggia;61 Area Metropolitana di Bari; 89 Provincia di Taranto;74 Provincia di Lecce;21 Provincia di Brindisi;1 caso di residenti fuori regione.