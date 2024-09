Conto alla rovescia per DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia

spin off dell'edizione nazionale, si svolgerà negli spazi dellaL'edizione pugliese di DIDACTA ITALIA sarà dedicata alla straordinaria figura dello storico molfettese,che con i suoie con il suo pensiero ha contribuito in maniera significativa alla costruzione dell'istituzione scolastica libera e pensante che tutti conosciamo oggi.Partiva da qui la riflessione di Salvemini che assegnava alla figura del docente un'importanza strategica nella vita degli alunni e nella società in generale, non solo per il tradizionale ruolo legato alla trasmissione della conoscenza ma soprattutto per la capacità di stimolare la creazione di una coscienza critica, di un pensiero individuale che renda gli studenti protagonisti nella vita pubblica.che comprendono 122 workshop e 40 seminari, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado dei diversi ambiti disciplinari. Il programma, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, offre un'ampia scelta per i docenti, che comprende le metodologie didattiche innovative, come la flipped classroom e l'unità di apprendimento, l'alfabetizzazione digitale e la cybersecurity, le competenze trasversali e lo sviluppo personale, ma anche la sostenibilità, l'internazionalizzazione e le competenze multilinguistiche. Non mancheranno workshop riguardanti la robotica educativa, le STEM e STEAM, la transizione tecnologica e l'inclusione e i bisogni sociali; infine, l'Intelligenza artificiale e l'apprendimento adattivo.Per quanto riguarda i seminari i temi vertono sulla fiaba tradizionale in versione collettiva con alunni e insegnanti, una conoscenza diretta degli ITS Academy grazie all'esperienza degli studenti, il monitoraggio e la partecipazione al Programma PN 2021 – 2027, la peer education e la biblioteca dell'Innovazione, un nuovo ambiente online per la condivisione di esperienze educative; una risorsa che le biblioteche scolastiche possono usare per ampliare la loro offerta di contenuti ma anche per raccontarsi in modo inedito. Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia: https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-puglia-2024/ e selezionare le attività di interesse, completando la procedura con l'acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche laRicco e variegato anche il palinsesto dellache, oltre alla tradizionale cerimonia inaugurale della Fiera, ospiterà numerosi approfondimenti tematici, sempre dedicati al mondo della scuola. Qualità degli spazi materiali e immateriali per l'apprendimento, architetture scolastiche, its, sistema zerosei, buone pratiche sull'orientamento attivo, patti territoriali per le competenze, senza tralasciare le novità introdotte dall'ultima riforma sulla scuola, come quella sulla filiera tecnica professionale. In programma anche un talk show finale con importanti ospiti nazionali per riflettere insieme sullo stato dell'arte della scuola di oggi. La Regione Puglia, inoltre, sarà presente alla fiera con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021-2027.Didacta Italia – Edizione Puglia è organizzata da Firenze Fiera con la partecipazione della Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera e della Regione Puglia), il Ministero dell'Istruzione e Merito, Didacta International e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico: INDIRE.