Casa Francesco nel tempo della pandemia

E' vero che l'evangelico invitoquando si fa del bene è più che mai d'obbligo, ma non si possono tener nascosti gesti e realtà che fanno bene al cuore e che aiutano ad affrontare con tenacia le difficoltà, i tempi difficili. Per questa ragione ci piace raccontare, accanto alle altre iniziative di volontariato sociale, quello che sta accadendo ala mensa sociale gestita dalleSeguendo le indicazioni di chi è preposto alla tutela dell'igiene e della salute, sono stati prima igienizzati gli ambienti, quindi è stato predisposto l'asporto dei circa 60 pasti giornalieri: in buste ecologiche vengono consegnate delle vaschette monouso chiuse con il cibo. Grazie alla generosa disponibilità e collaborazione delle Suore dell'"Asilo Minerva" è stato possibile ridurre il numero dei volontari, in modo tale da consentire una distanza maggiore tra gli operatori, regolarmente forniti di guanti e mascherine. Massima attenzione è posta nel distanziare gli utenti che vengono a prendere il pasto, così da evitare contatti. E' bello ricordare chevive grazie alla generosità di tante persone e aziende che collaborano con offerte o fornendo alla mensa i viveri necessari. E' doveroso citarne alcuni: Servizio Mense Pastore, Orto-Frutta Del Latte, diversi panifici, produttori di olio, Andalini, Casa28, I Tesori di Canusium, Adriano Guida Food's di Guida Gianluca, i Supermercati Dok, Il Giardino del Mago, Lo Smeraldo, La Terrazza e diversi privati dal cuore grande.