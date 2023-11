Canosa: “Vivi d’ANTicipo in Eubiosa”

Il 2023 che volge al termine è un anno speciale per lache sta celebrando il suoNel 1978, a Bologna lsi è costituita su iniziativa del compiantoper fornire assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio.offre un'assistenza specialistica effettuata da figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.offre inoltre sostegno psicologico domiciliare al malato e alla sua famiglia, in ogni fase della malattia. ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Nel 2023,ha messo in atto varie iniziative, tra le quali: ilitinerante in oltre 50 province italiane; lededicate alla memoria del Professor Franco Pannuti in otto diversi Atenei italiani; sono stati promossi ed organizzati eventi ed iniziative di raccolta fondi dalleche si sono ritrovate a giugno scorso a Bologna per festeggiare nell'ambito di Ant Insieme.è attiva ed operativa lacon lain testa, da oltre dieci anni, impegnata a prestare assistenza a centinaia di pazienti residenti in città e paesi limitrofi, grazie a tutto il suo staff composto da figure professionali qualificate ed esperte. Tra le iniziative portate a termine dallal'intitolazioneinsvoltasi il 14 settembre 2023. Il terminecomprende un insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita della persona, in ogni fase della malattia. Lo stesso termine identifica il credo dellala più ampia realtà non profit in Italia per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Da pochi giorni è partita la promozione dell'eventoin calendariopressoIl programma annuncia la cena-spettacolo in beneficenza per l'ANT a partire dalle ore 19,30. Per l'occasione si esibiranno:(soprano) e il, entrambi testimonial pro ANT; i sosia di Renato Zero e Michael Jackson;cone il duocon la musica live. Tutti insieme per raccogliere fondi pro ANT per continuare a fornire assistenza medica gratuita a casa dei malati di tumore e organizzare progetti di prevenzione oncologica. E' attiva utenza telefonicaper prenotazioni ed ulteriori informazioni.Riproduzione@riservata