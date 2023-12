Canosa: Tutti insieme per "Vivi d'ANTicipo in Eubiosa" 

Partecipazione sentita ed emotiva all'eventoche si è svolto lo scorsopresso. Ampia adesionealla cena-spettacolo in beneficenza proche da oltre dieci anni continua a fornire assistenza medica gratuita a domicilio di centinaia di pazienti oncologici, residenti in città e paesi limitrofi, attraverso il suo staff composto da figure professionali qualificate ed esperte con il loro supporto inconferendo dignità alla vita della persona, in ogni fase della malattia. Tutti insieme per sostenere le attività dell'ANT a partire dagli artisti che hanno animatodal'imitatore dell'indimenticabile Michael Jackson a .con gli evergreen di Renato Zero, Al Bano e Vasco Rossi che hanno toccato le corde del cuore dei presenti. Non da meno la comicità diattraverso "la macchietta" napoletana, evidenziando come "sporco e pulito" sono due aggettivi che non possono riguardare la poesia, la canzone e l'arte in generale.Emozionanti, fortemente toccanti i momenti della sfilata diche ha indossato una parrucca per ricordare che la stessa è molto utile per migliorare la qualità della vita dei pazienti, per agevolarne il rientro nella vita sociale e attenuare alcuni disagi psicologici derivanti dalla perdita dei capelli. Lafornisce parrucche gratuitamente alle pazienti oncologiche ed al contempo raccoglie capelli per realizzarle nell'ambito del progettoideato e promosso dallanel 2019. "Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore", le note di Franco Battiato hanno accompagnatola "Supercoppia Italiana 2023" che ha sfilato, indossando la fascia e il pantaloncino riportanti i messaggi ANT: "Non Lasciare che si prenda una parte di te" e "Ti voglio bene". Una sensibilizzazione alla prevenzione primaria e secondaria nonchè dare un forte input "a lottare senza mai indietreggiare per vincere il tumore". La dottoressa, psicologa e coordinatrice equipe sanitariaha esposto gli effetti benefici del tango, essendo anche ella una tanghera mentre ballava la coppiaNel corso della serata sono intervenute le autorità tra le quali l'assessore alla cultural'assessore agli eventi; la consigliera comunalei grandi sostenitori Ant Canosa, dal dottorper gli onori di casa, a. Lunghi applausi hanno accolto iilmusicista di fama internazionale emodella e Miss Mamma. Premiatovolontario Ant Delegazione Canosa per il suo impegno ormai ultradecennale nelle raccolte fondi. Non è passata inosservata la presenza dei due volontaridel punto Ant "Francesco Covelli" di Spinazzola e di molte socie della Banca del Tempo di Spinazzola sostenitrici Ant.Una nota di merito allanella duplice veste di presentatrice e delegata volontaria Ant Canosa, Minervino, Spinazzola, che anche quest'anno ha organizzato nei dettagli l'eventoma soprattutto le attività Ant Nazionali e locali che in questi dodici mesi hanno anche parlato di prevenzione per 'adottare stili di vita corretti evitando fattori che comporterebbero l'insorgenza o lo sviluppo di tumori. Con la prevenzione si avvicina alla diagnosi precoce del tumore, attraverso screening oncologici è possibile individuare la malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segni". Anche il menù della serata in tema di prevenzione, preparato dal cuoco stellato dello Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia, è stato determinante per mostrare come si possa conciliare il gusto con il corretto stile di vita alimentare, tanto da iniziare l'aperitivo con un cocktail analcolico di melograno, ottimo alleato del corpo umano, grazie alle sue numerose proprietà benefiche . Gli strascinati con le rape e le sfogliatelle di Canosa hanno confermato "quanto i nostri prodotti possano valorizzare il territorio e tutelare la nostra salute allo stesso tempo."Da Canosa di Puglia a Bologna, sede della Fondazione ANT che quest'anno sta celebrando il suoattraversoeventi ed iniziative di raccolta fondi da parte delleper fornire assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie sempre in Eubiosia.Riproduzione@riservata