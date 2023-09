A Canosa la prima piazzetta d’Italia intitolata all’ Eubiosia

Una cerimonia sobria per l'intitolazioneinsvoltasi il 14 settembre scorso, alla presenza tra gli altri dell'assessore agli eventidell'assessore alla culturae della dottoressa. Il terminecomprende un insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita della persona, in ogni fase della malattia. Lo stesso termine identifica il credo dellala più ampia realtà non profit in Italia per l'assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici che opera dal 1978 per iniziativa del compianto oncologo Franco Pannuti.è attiva ed operativa lacon lain testa da oltre dieci anni, a prestare assistenza a centinaia di pazienti residenti in città e paesi limitrofi, grazie a tutto il suo staffcomposto da figure professionali qualificate ed esperte.è il motto ispiratore dell'iniziativa, una delle tante messe in atto dall'ANT Canosa, che è stato riportato per iscritto sulle tre panchine installate in Via Montescupolo a Canosa di Puglia dove è stata apposta la targala prima intitolazione in Italia per "una vita serena e tranquilla, nel rispetto della dignità del malato terminale di tumore".La realizzazione è stata possibile: "Grazie alla ferma volontà e fattiva collaborazione, ognuno con azioni e contributo differenti da parte : Di Biase Pierluigi e Giordano Loreta, Market Di Stasi, Ditta Paulicelli, Caporalplant, Salvatore Acquaviva, Sabino Bucci, Stefano Mazzarella Farmacia Dr.ssa Lombardi, Italia Nostra Canosa, Legambiente Canosa, Ditta Fain. "Un ringraziamento speciale a Rosa Fasano e Cosimo Di Stasi di Market Di Stasi, a Salvatore Acquaviva, ai Clown della Città che Sorride, i Cyca e l'Oer Tutti hanno partecipato gratuitamente all'inaugurazione. È una intitolazione aggiunta, non un nuovo nome alla Via Montescupolo. Pertanto non elimina quella vigente della toponomastica cittadina." Laè stata adornata di panchine e piante che abbelliscono e danno decoro alla stessa in via di restyling.Riproduzione@riservata