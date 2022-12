Felice Eubiosia a tutti!

Partecipazione, riflessione e condivisione alla prima Edizione di, organizzata dalldiattraversoi mercatini della salute e della solidarietà a Km0 che si sono svolti lo scorsopresso il cortile del plesso "Lomanto" e la pineta del plesso "Foscolo" a Canosa di Puglia(PT). Per l'occasione, insieme alla comunità scolastica, hanno presenziato, tra gli altri: l'assessore alla cultural'assessore agli eventiil parrocola dirigente scolasticae la madrina ideatrice e promotrice deldottoressa"Il 21 dicembre è stato un giorno speciale perchè un'idea, anzi direi un mio piccolo grande sogno è diventato realtà: iRingrazio l'eccellente squadra dell'Istituto Comprensivo Foscolo Lomanto composta dalla dirigente, da insegnanti, genitori, alunni volenterosi e generosi. Parole d'ordine del mercatino: Riciclo, risparmio energetico, frutta e ortaggi salutari, dolci tradizionali, libri, giochi, addobbi natalizi e tanto calore e passione per prevenire le patologie tumorali (non solo) e donare l'nostri concittadini. Un grande grazie- la dottoressal'ha rivolto - alle aziende che hanno donato frutta, verdura e dolci .Un abbraccio a chi ha donato i preziosi libri di una vita speciale. È stata una raccolta fondi, dall'autentico sapore natalizio, durante la quale l'emozionante solidarietà ha regnato.La docentein qualità di co-ideatrice e organizzatrice dell'evento di beneficenza ha dichiarato: "Tale iniziativa ha mirato a promuovere il concetto di educazione alla salute unito a quello di solidarietà, contribuendo ad arricchire l'offerta formativa complessiva del nostro Istituto Comprensivo. Il tutto è avvenuto grazie a riflessioni sugli stili di vita e alimentari da adottare per stare bene e sulla necessità di salvaguardare l'ambiente con azioni attive di recupero - riciclo che hanno permesso agli stessi di creare manufatti a tema natalizio di ogni genere riutilizzando ciò che sarebbe stato buttato. Gli stessi manufatti, di cui molti creati con l'aiuto dei genitori. Questa prima edizione vuole sigillare un impegno reciproco, che andrà avanti nel tempo tra la dottoressa Carmelinda Lombardi responsabile Ant – Delegazione "G.Lombardi" di Canosa di Puglia e Istituto Comprensivo Foscolo Lomanto , in una sinergia d'intenti capace di formare future generazioni migliori di noi."Mentre, la dirigente scolastica,ha salutato e ringraziato gli intervenuti e tutti i sostenitori dell'evento sottolineando: "l'importanza di aver cura della propria salute aiutare chi soffre a causa di malattie oncologiche attraverso l'ANT, che offre assistenza medica gratuita a casa dei malati ogni giorno dell'anno, ci permetterà di cogliere il vero senso del Natale!". Il Natale è il giorno dell'anno in cui si pensa più agli altri, con un unico comune denominatore: trasformare iin occasioni disostenendo l'assistenza medico specialistica domiciliare e i progetti di prevenzione gratuita nel territorioper l'affermazione dei valori della persona, in particolare, del benessere e della salute, e rendere dignitosa la vita di ogni essere umano.Riproduzione@riservata