Canosa: "Un atto che ci sgomenta ma che non ci rassegna"

A margine di quanto accaduto anella notte di Capodanno, sono in corso le indagini degli inquirenti per risalire all'autore del gesto, continuano a giungere alla"""Un vile attentato - riporta così la nota di- è stato perpetrato ai danni della Farmalabor, l'azienda farmaceutica fondata da Sergio Fontana. Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte di Capodanno procurando danni ad una vetrata del Centro Studi dell'Azienda. Chi con questo gesto crede di condizionare Sergio Fontana, imprenditore, Presidente di Confindustria di Bari – Bat, Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, rappresentante della società civile che a testa alta conduce ogni giorno la battaglia contro l'illegalità, si è sbagliato. Sergio Fontana continuerà la sua battaglia civile con rinnovato impegno, "IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA", come egli ama ripetere, alle intenzioni dei vili attentatori. Il Presidente ed i soci della Sezione di Italia Nostra Canosa si stringono solidali intorno all'amico e socio Sergio Fontana dicendogli che egli non è solo nella sua battaglia. I barbari "NO PASARAN""".Mentre, laha scritto: """Un atto che ci sgomenta ma che non ci rassegna. La lotta che il nostro presidente quotidianamente persegue contro tutte le manifestazioni di violenza personali o comunitarie trova sempre più consenso nel territorio basta osservare le tante manifestazioni di solidarietà giunte. La speranza è che sia stata una bravata e non un atto violento, ciò non toglie che questi atti non vanno sottovalutati contrastando il tutto con strumenti atti a riportare la serenità nella nostra comunità. La Fondazione Archeologica Canosina è al fianco del proprio presidente nella lotta contro ogni forma di violenza""".Una nota è pervenuta da"""Desideriamo portare tutta la nostra solidarietà e vicinanza a FARMALABOR ed al suo fondatore e coraggioso imprenditore Sergio Fontana, che ha portato ad alti livelli questa azienda. Siamo convinti che in questo momento, oltre ad una forte condanna del gesto, serva fare quadrato intorno ad una realtà che si è dimostrata essere un'eccellenza canosina e pugliese. Che sia stata una ragazzata o un atto intimidatorio da parte della criminalità organizzata, sarà comunque importante lavorare sul tessuto sociale, affinché i cittadini non si sentano soli e i giovani possano tornare a vedere nella comunità e nelle istituzioni un punto di riferimento dai valori positivi. Ancora tutta la nostra vicinanza da Torino all'amico Sergio Fontana."""Anche laè intervenuta esprimendo piena solidarietà al dottor Sergio Fontana e alla Farmalabor ad appena 2 giorni dalla manifestazione della Giornata Diocesana della Pace 2021 tenutasi a Canosa di Puglia dove è stata tra l'altro evidenziata "la nostra vicinanza alla città per gli ultimi eventi deliquenziali e per i deplorevoli atti intimidatori." che stanno segnando profondamente la comunità. Sicurezza e legalità devono essere considerati obiettivi primari per la città.