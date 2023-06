Canosa: tratta in salvo una tartaruga dai volontari   N.O.E.T.A.A.

Nuovamente in campo i volontaricon sede in via Guglielmo Oberdan n.16, intervenuti per il recupero di una tartarugache aveva bisogno di cure veterinarie . Questa mattina intorno alle ore 11,00, è giunta una segnalazione all'utenza telefonicada parte di alcuni cittadini che hanno notato una tartaruga abbandonata in via Luigi Settembrini. Prontamente gli operatori N.O.E.T.A.A. si sono recati nel luogo indicato per accertarsi di quanto segnalato. Sul posto prestata la prima assistenza alla tartaruga che è stata prelevata e affidata per le cure veterinarie presso l'. "Ora la tartaruga sta meglio!" Hanno riferito gliche ancora una volta hanno dimostrato efficienza e tempestività, facendosi carico anche del trasporto della tartaruga. Questo testuggine è presente allo stato naturale (selvatico) in tutti i paesi del Sud Europa dalla Spagna fino alla Romania e alla Turchia. Il loroadattandosi anche a pinete e al sottobosco delle aree collinari temperate. Negli ultimi anni, a causa della movimentazione (non sempre regolare) di animali all'interno della penisola, si sono riscontrate popolazioni selvatiche in zone precedentemente poco popolate, come il nord Italia. Le tartarughe presentano entrambe un astuccio corneo sulla punta della coda, un carapace ovale, moderatamente convesso e cupoliforme, color giallo-olivastro con macchie nere. Il "ha una lunghezza del carapace intorno ai 13-15cm per i maschi, mentre nelle femmine 19cm, anche se in alcuni esemplari arriva fino ai 24cm, è di colorazione di base giallo-marroncino, con diffuse macchie nere; sul piastrone queste macchie formano due linee parallele continue.