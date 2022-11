Angela Petroni e Giuseppe Tisci, nuove Guardie Giurate Zoofile Ambientali

Da pochi giorni asono operative altre dueper ilSonoentrambi 57enni che dopo il conseguimento dell'attestato dihanno raggiunto l'abilitazione all'esercizio dell'attività diper conto di enti pubblici, previo corso teorico e pratico. Gli stessi sono anche abilitati pernelle pubbliche manifestazioni. Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme a tutela degli animali, allesono stati attribuiti i compiti di informazione, vigilanza e intervento per la tutela degli stessi. Lerivestono la qualifica di Pubblici ufficiali, Agenti di Polizia Amministrativa e, nei casi previsti, collaborano con le ASL i Comuni, le Forze dell'Ordine e le Procure. Tutto il Direttivo unitamente ai Soci delesprime: "i migliori auguri ad entrambi per un proficuo lavoro. Benvenuti nella famiglia N.O.E.T.A.A. ODV"In Italia, lasono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la, che enuncia il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". Mentre, nelha sancito le "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"In Puglia, con lasono state stabilite le norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente. Inoltre, di promuovere la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.