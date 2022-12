Canosa: Sono tornati a casa i 3 feriti nel maxi tamponamento

«Tanta paura ma fortunatamenteSono tornate a casa le tre persone coinvolte nel maxi tamponamento di via Sergente Capurso in zona 167. Preoccupazione e sgomento per i familiari - spiega il- che possono però riabbracciare i propri cari stringendosi attorno a loro. Ho seguito da vicino l'evolversi della situazione recandomi personalmente sul posto nella giornata di ieri:esprimendo al contempo estrema gratitudine agli operatori del 118 che prontamente giunti sul posto, hanno prestato soccorso ai feriti. Sempre ieri - continua il primo cittadino - durante la Partita del Cuore presso lo "Stadio San Sabino", un ragazzo è stato aggredito violentemente. Trasportato in ospedale, le notizie che ci sono giunte sono più che positive: nulla di grave anche per lui, dimesso ed ora fra le amorevoli braccia dei suoi genitori. Sono questi episodi da condannare, che non dovrebbero accadere e che puntualmente si verificano imponendoci di riflettere soprattutto se i diretti interessati sono dei giovani.