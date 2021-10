Canosa: scarsa la campagna d'informazione sulla raccolta rifiuti

«Definiresarebbe un eufemismo. Continuo a ricevere, ormai da settimane, segnalazioni di cittadini non ancora pienamente consapevoli delle modalità di svolgimento: così non si va da nessuna parte. Diversamente non si potrebbe dire anche dell'organizzazione logistica, con assembramenti e file davanti al luogo di ritiro dei vari kit per la raccolta differenziata, l'ex comando dei Vigili Urbani in viale I Maggio.pero che l'Amministrazione comprenda quelle che sono le attuali difficoltà dei canosini, provvedendo di conseguenza a migliorare la qualità del servizio». E' quanto riporta la nota dell'ex consigliere comunale, a margine di quanto sta accadendo a Canosa di Puglia in questi giorni.