Canosa rimpiange una grande Signora: Lucia Lagrasta

Nel cuore della notte, si è appreso dai social:"Ciao Mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio." E' un post scritto dache ha salutato lapubblicando anche una foto in bianco e nero della stessa, sorridente con in mano un gelato. Poi, nelle prime ore della giornata sono i media e la TV a darne notizia:, da sposata(vero cognome del marito, in arte) è venuta a mancare all'età di 85 anni, a causa di una malattia che l'affliggeva da tempo. Era sposata da più di 60 anni con l'attore canosino, con due figli nati dal loro matrimonio:attrice eregista e produttore.Tra i primi a ricordarla il sindaco di Canosa di Puglia ,: "Un amore unico, indissolubile, qualcosa difficile da descrivere che ha accompagnatoUn matrimonio ed una lunga storia d'amore partita proprio da qui, da Canosa, loro terra natia e capace di superare ogni ostacolo.A Lino, ai figli Rosanna e Walter e alla famiglia tutta il cordoglio e la vicinanza mia e della Comunità di Canosa di Puglia." Poi, il cordoglio del consigliere regionale"Profondamente addolorato per il doloroso lutto che ha colpito il noto attoreHa perfettamente ragione Lino, dopo 60 anni di vita insieme, niente sarà più come prima." Il parroco della Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia,ha scritto :"Carissimo Lino, un particolare pensiero nella mia preghiera per tua moglie Lucia: il Signore le doni il Suo abbraccio per l'eternità e ti sostenga in questo momento di dolore. Un abbraccio!"Da Roma il messaggio del, l'ingegnere: "Apprendo con infinita mestizia che Lucia moglie dolcissima del nostro Lino è volata in cielo. Io e Tina, mia moglie, la ricordiamo con affetto come amica discreta, mamma premurosa, moglie attaccatissima al suo Pasquale. La ricordo alle prime feste di CanoSIamo, donna generosa per la beneficenza attivata spesso dal nostro Monsignore Lello Iacobone. Sono vicino con cuore contrito a Lino alla figlia Rosanna, al figlio Walter ai familiari tutti. Canosa piange una grande Signora e tu cara Lucia riposa in pace, la terra che copre l'umano destino ti sia lieve. La mia è vicinanza con il cuore soprattutto a Lino, sentite condoglianze." Mentre, la Principessaha scritto:" Il Signore accolga tra gli angeli la cara Lucia. Le più sentite condoglianze e il mio personale abbraccio a Pasquale e a tutta la famiglia". Non è mancata l'affettuosa vicinanza dipresieduta daAbbiamo appreso con profonda tristezza della dipartita della Signora Lucia, amatissima consorte diA Lino, a Rosanna, a Walter, al nipote Riccardo, alle loro famiglie, le nostre condoglianze."Quasi 61 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento perche sono stati una coppia inossidabile nel mondo dello spettacolo, esempio di amore, dedizione, comprensione e condivisione. Timida ed estremamente riservata, Lucia era in realtà un granitico pilastro per la vita e la carriera dell'artista, come lo stesso Banfi ha più volte affermato in pubblico. Volitiva, coraggiosa e tenace, con una mentalità molto moderna per l'epoca e la sua terra di origine - era nata a Canosa di Puglia il 21 aprile del 1938, unica donna di quattro figli - aveva abbandonato la casa paterna ed una buona situazione economica, rompendo così con i suoi familiari, per seguire a Roma Lino preso dalle sue velleità artistiche. Insieme, Banfi lo ha riconosciuto in tantissime occasioni pubbliche, avevano affrontato i tanti sacrifici di anni duri e difficili, prima che l'attore avesse la popolarità e la posizioni economica.Il primo marzo 2022, lain occasione della ricorrenza del loroscrisse"Un amore puro e solido, che dura 60 anni, un traguardo significativo le nozze di diamante, un rapporto che dura così tanto è molto raro e prezioso". Infatti, il termineadamascioè acciaio: quindi, come la pietra ha caratteristica di essere adamantina, così la coppia ha dimostrato fermezza e solidità negli anni. Rievocando le nozze dei "fuggitivi" innamoratinella sacrestia della. Dagli atti di matrimonio: l'ora specificata delle 6,00 del mattino, all'apertura delle chiese, ad indicare il carattere volitivo delle nozze dei giovani sposi con testimoni. Per, in arteanche le nozze, nella gavetta della sua carriera, furono volitive, creative, semplici, di amore libero e cristiano:Mentre, oggi, in queste ore di lutto,con un componimento in rime dal titoloa firma delper ricordarla con affetto e amicizia. Intanto, è stato comunicato che i funerali si terranno a Roma alle ore 12.00 di giovedì 23 febbraio nella Parrocchia di Sant'Ippolito in viale delle Provincie n. 45.Si chiude agli occhi il bacio di una sposa,Lucia bella sposa in una strada di Canosa,affacciata su antica Via Trieste e Trentodove accolse il suo Lino con sentimentocon la sua bisaccia di nostrano talento,"fuggitiva" nel mattino di San Francescodicendo "me ne scendo di casa" ed esco,esco senza confetti, ma con tanti affettiche faran festa a Roma alle nozze d'oro,dicendogli "sempre ti amo", mio tesoro.In via Trieste e Trento quelle pietre anticheci hanno raccontato voci di donne amiche,sedute su sedie di Salita Arco Diomedeci hanno riscritto l'amore in cui si crede,l'amore di Lino Banfi a Lucia la parrucchierache della vita ne fece un cuore di primavera,lavorando, baciando e pregando in ogni sera,giungendo a Roma col suo "artista di varietà"crescendo e amando fino alla sua fragile etàche oggi si spegne e poi riprende lucidità.Lo raccontò a Noi anche Rosanna sua figlia,nel Teatro Lembo, Lei meraviglia di famiglia.Notte, si chiude il bacio di una sposadato in una strada antica di Canosa,questa notte sulla terra ha lasciato la mano,al suo Lino, il figlio dell'andriese ortolano,per salutare con la mano tenera dal cielo,dove ha posato di sposa il bianco velo,sul suo capo tanto citato ridente in aspettoche Lino Banfi dice "la chèpe" in dialetto.Oggi sul capo di ceneri di Quaresima è giorno,la vita umana dalla terra al cielo si fa ritorno,affidiamo alla famiglia una voce in preghieraal bacio di Lucia, la sposa parrucchieranel cielo dove si fa eterna primavera.Un abbraccio a Lino, "raghèzzo" artista canosino,"buon viaggio" da Rosanna nel mistero divino,dinanzi a Dio gli occhi vedono nuova via,Addio in cielo Lucia Zagaria... e così sia!