Il Comune di Canosa di Puglia e l'Assessorato alla Manutenzione nella persona di Saverio Di Nunno rendono noto che al fine di aumentare la sicurezza per le vie cittadine, sono in corso ed in fase di ultimazione il rifacimento e/o collocazione di tre nuovi dossi in via Corsica, via Alcide De Gasperi e Corso Garibaldi. I lavori sono stati concepiti con l'intento di far sì che i limiti di velocità all'interno del centro abitato vengano rispettati garantendo l'incolumità dei cittadini.