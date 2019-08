Canosa non è una città fuori controllo

La festa patronale aè stata macchiata ancora una volta da unaccaduto al luna park allestito per l'occasione nell'area mercatale a Piano San Giovanni. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsa, un ragazzo con disabilità uditive, è stato picchiato barbaramente da un gruppo di ragazzi che poi sono fuggiti come riporta la cronaca cittadina. Il ragazzo esanime per terra è stato trasportato all'ospedale di Barletta dove è stato ricoverato con una prognosi di oltre 30 giorni. Il sindaco di Canosa,ha incontrato il ferito per rincuorarlo, chiedendo, a nome dell'intera città, le scuse per quanto accaduto durante la festa patronale al luna park.Ha esordito il primo cittadino di Canosa in un post sui social - "Allo stesso modo non posso che esprimere sdegno per tutte le persone che hanno assistito alla scena senza intervenire. Non mi stupirei se qualcuno dei presenti abbia ripreso la scena: qualora così fosse, lo invito a consegnare il filmato alle forze dell'ordine. Ora mi aspetto che tutti i canosini presenti al vergognoso episodio collaborino con gli inquirenti per assicurare un minimo di giustizia. In futuro mi auguro che venga meglio presidiata la zona delle giostre da parte delle forze dell'ordine, che invece sono state dislocate prevalente in piazza Vittorio Veneto.Sparare nel mucchio o peggio ancora, denigrare le istituzioni per raccattare qualche voto vuol dire essere complici degli stessi".- Ilconclude- "La denuncia dei reati o delle notizie che possono aiutare gli investigatori, rappresenta l'unico modo per combattere la criminalità."