Canosa: La Festa Patronale coinvolge tutta la Città e tutti i cittadini

"""Abbiamo tutti sperato in questi due anni di tornare alla "normalità" dopo l'esperienza dell'emergenza Covid. L'si presenta quest'anno con la nascita di un nuovoed un nuovoapprovato dalal fine di servire la nostraLacoinvolge tutta la Città e tutti i cittadini, anche chi vive fuori e torna per l'occasione. E' l'appuntamento con la storia della nostra comunità cittadina, con i suoi riti e le sue tradizioni, che da tempo immemorabile si rinnovano nella memoria. Chiediamo a tutti la collaborazione perché, con lo spirito di fede e di servizio, possiamo insieme organizzare una Festa che rafforzi la nostra devozione verso i nostri Patroni e ci renda più uniti e solidali.""" E' quanto riporta la nota a firma del Parrocoe del Presidente del Comitato Feste Patronaliche portano a conoscenza chea sede delubicata ain Via Puglia n. 3, nelle immediate adiacenze della, è aperta al pubblico dalle ore 18,00 alle ore 20,00 di martedì-giovedì-sabato.