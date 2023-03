Canosa: L'Ipogeo D'Ambra s'illumina d'arancione

Nelle giornate diin migliaia di piazze italiane l'abbreviata con l'acronimocon i suoi volontari invita a scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c'è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.Nelle tre date programmate, laaderisce all'iniziativa illuminando disito in via Settembrini nei pressi delLa scelta delidentificativo dell'e dell'intende, tra l'altro, sollecitare la sensibilità degli studenti verso lamalattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un'aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. Laè caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie. L', insieme alla suaè l'unica organizzazione in Italia che dal 1968 interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere lae dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.