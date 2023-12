Canosa: Interventi per il benessere delle famiglie numerose

Il Comune di Canosa di Puglia rende noto che la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 01259 del 04/12/2023 ha approvato l'elenco delle istanze ammesse, pervenute da parte degli Ambiti Territoriali/Consorzi, per gli interventi per il benessere delle famiglie numerose previsti dal Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023. Per l'attuazione del progetto la Regione Puglia ha assegnato 27.862,54 € al Comune di Canosa di Puglia, comune capofila dell'Ambito Territoriale Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, per una serie di interventi rivolti a supportare, in particolare, i nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico. L'obiettivo è quello di contrastare condizioni di disagio economico e supportare le famiglie numerose. "Parliamo di un intervento - dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare- previsto dal Piano regionale delle Politiche Familiari, per le famiglie dai 3 figli in su. L'aumento dei prezzi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la conseguente perdita del potere d'acquisto, rendono necessari interventi per sostenere le famiglie numerose, colpite maggiormente dal carovita". L'Amministrazione Comunale, con apposito Avviso Pubblico, comunicherà le modalità di presentazione dell'istanza e i requisiti specifici necessari per accedere ai contributi.