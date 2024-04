L’Associazione Antiracket ed il Comune Di Canosa insieme per combattere usura e attività criminali

Fronteggiare i fenomeni criminali che contraddistinguono il territorio ed unire le forze affinchè le varie sinergie possano portare a risultati importanti. Questo il risultato dell'incontro che ha avuto luogo presso Palazzo di Città fra il Sindaco di Canosa di Puglia, dotte il presidente della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura,lo scorso giovedì 14 marzo. Durante il confronto, è stata rinnovata la volontà da parte dell'Ente di collaborare con l'Associazione Antiracket al fine di combattere usura e attività criminali. L'Amministrazione Malcangio, nel corso dell'incontro, ha ribadito la ferma e convinta intenzione di continuare, senza sosta, a combattere i fenomeni malavitosi presenti ed è in quest'ottica che è in fase di organizzazione, per il prossimo 18 aprile, un momento di sensibilizzazione con tutte le istituzioni che verrà prossimamente promosso.