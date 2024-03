Canosa: Encomi solenni agli investigatori sui casi di lupara bianca

A seguito degli esiti della complessa attività investigativa coordinata dalla DDA di Bari nella persona della dott.ssa Luciana Silvestris e delegata al Commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia conclusasi in data 26 gennaio 2024 con sentenza della Corte di Assise di Trani, mercoledì 6 marzo alle ore 17:00 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, avrà luogo la cerimonia di consegna degli Encomi solenni da parte del Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio e dell'Amministrazione Comunale tutta. Le onorificenze, in virtù dell'accurato e proficuo lavoro svolto con dedizione e spirito di abnegazione, saranno conferite al Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari, dott.ssa Luciana Silvestris e alle Forze dell'Ordine che hanno assicurato alla giustizia i principali gruppi criminali operanti in questo territorio quali : il Vice Questore della Polizia di Stato dr. Raffaele Fiantanese, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Matteo Serio, il Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Sollazzo, l'Ispettore, Matteo Marinaro, l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Mauro Rosario Casamassima e l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Roberto Antonio Guerrazzi. Le indagini, che hanno portato alla condanna di cinque di essi alla pena dell'ergastolo, hanno evidenziato l'esistenza, nel territorio di Canosa di Puglia, di un'organizzazione criminale operante in maniera metodica e costante con concreta forza di intimidazione nella realizzazione di reati, incluse azioni omicidiarie.