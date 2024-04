Canosa:Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale 

Il Comune di Canosa di Puglia ha reso noto che il I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo, Spettacolo, Sport, Politiche Sociali, Ufficio di Piano, Ufficio Casa – Servizio Politiche Sociali e Ufficio di Piano - Sezione Politiche Sociali Assistenza Sociale, al fine di tutelare la libertà di scelta dei cittadini per l'assistenza nella fase di compilazione delle istanze per accedere alle suindicate prestazioni, intende stipulare apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) per la gestione degli adempimenti relativi all'attestazione ISEE e alla richiesta di prestazioni sociali agevolate Assegno Maternità e Bonus energia elettrica per disagio fisico.Pertanto, i CAF/CAAF interessati, in possesso dei requisiti di seguito richiesti, possono presentare apposita istanza, corredandola dei documenti necessari al fine di stipulare una convenzione con il Comune di Canosa di Puglia - I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo, Spettacolo, Sport, Politiche Sociali, Ufficio di Piano, Ufficio Casa – Servizio Politiche Sociali e Ufficio di Piano - Sezione Politiche Sociali Assistenza Sociale.Le domande, indirizzate al Comune di Canosa di Puglia - I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo, Spettacolo, Sport, Politiche Sociali, Ufficio di Piano, Ufficio Casa – Servizio Politiche Sociali e Ufficio di Piano - Sezione Politiche Sociali Assistenza Sociale - potranno essere presentate sociale @pec.comune.canosa.bt.it dalla data di pubblicazione del presente Avviso sino alledel giorno, riportando come oggetto la dicitura