Elezioni Europee: ammissione al voto degli elettori fuori sede per studio

In occasione delle, è stata prevista, in modalità sperimentale, l'che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni., di seguito illustrate:1. se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio;2. se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio; in tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.Per poter esercitare il voto "fuori sede", gli interessati devono presentare apposita domanda, secondo il modello ministeriale allegato, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it o in alternativa a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00) indicando l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica.1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;2. copia della tessera elettorale personale;3. copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.La domanda va presentata non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della consultazione) e può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè entro mercoledì 15 maggio 2024.gli studenti che avranno optato per l'esercizio del diritto di voto di cui sopra riceveranno un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. L'attestazione dovrà essere esibita al seggio nei giorni del voto, insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale. Restano comunque in vigore le agevolazioni di viaggio previste dalla normativa per l'esercizio del dritto di voto presso la sezione di origine, considerato che questo provvedimento non riguarda i lavoratori.