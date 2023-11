Canosa: Il Gioiello come celebrazione della Vita Familiare  

In una cornice ricca di storia e fascino, Canosa di Puglia accoglie la mostra "Preziose Emozioni" presso il Museo dei Vescovi in Palazzo Fracchiolla-Minerva. Questo straordinario evento, promosso con passione dai gioiellieri di AssoOro Bari-Bat e in collaborazione con Confcommercio Canosa, offre una prospettiva unica sulla millenaria storia della regione attraverso il gioiello come simbolo e testimone dei momenti più importanti della vita familiare. La giornata di domenica 19 novembre inizia alle ore 09:45 con una visita guidata agli Ipogei Lagrasta, dove i partecipanti saranno immersi nel complesso ipogeico ellenistico del IV secolo a.C., una tomba straordinaria simile a una casa che racconta la ricchezza della tradizione e della storia locale. Attraverso un pad interattivo, la visita offrirà una visione avvincente degli ori scoperti, compresi scatti d'epoca del XIX secolo.



La visita prosegue alle ore 10:15 a Palazzo Fracchiolla Minerva, sede del Museo dei Vescovi, dove l'attenzione si focalizza sulla Collezione museale di gioielli dal VI secolo a.C. al XIX secolo. La mostra "Preziose Emozioni" nel Salone della Musica presenta gioielli straordinari dal Regno delle Due Sicilie ai primi Novecento, abiti d'epoca, ventagli e opere d'arte, tutto finalizzato a evidenziare il ruolo del gioiello come strumento di celebrazione sociale nei salotti meridionali e canosini. L'evento offre una panoramica completa delle epoche più significative della millenaria storia di Canosa, sottolineando costantemente il valore dei gioielli come testimoni e protagonisti dei momenti cruciali della vita familiare. La mostra è arricchita da un sistema audioguide in italiano per un'esperienza coinvolgente.



Alle ore 12:00, un incontro con Sandro Sardella, curatore museale antichista ed archeologo, fornirà ulteriori approfondimenti sui gioielli ellenistici del territorio canosino e sulla Tomba degli Ori. Alle ore 12.30 il presidente di Confcommercio Bari-Bat Vito D'Ingeo interverrà per un saluto. L'Associazione AssoOro Bari-Bat e Confcommercio Canosa invitano il pubblico a partecipare a questa straordinaria giornata dedicata all'esplorazione e alla celebrazione del gioiello come custode dei ricordi e dei momenti indelebili della vita familiare.