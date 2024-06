Canosa: Il dottor Pasquale Cusano alla guida del Commissariato di PS

Si rafforza la squadra dei funzionari dellacon l'arrivo, dalla Questura di Foggia, dele, dalla Questura di Reggio Calabria, delIl, quarantunenne casertano, è entrato nella Polizia di Stato nel 2003 nei ruoli degli Agenti e, dopo la laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione, nel 2015 è diventato Funzionario della Polizia di Stato. Da Commissario ha ricoperto numerosi, variegati incarichi - in particolare nel settore investigativo - in diverse realtà del territorio nazionale: Dirigente delle Volanti e dell'Ufficio del Personale della Questura di Parma, funzionario addetto della Squadra Mobile di Trapani, Dirigente della Squadra Mobile di Verbania, per poi approdare da ultimo alla Squadra Mobile di Foggia. Da oggi sostituirà alla guida del Commissariato di PS di Canosa di Puglia il Vice Questore, designato dal Questorequale nuovo Dirigente del Commissariato di PS Trani.Il, trentottenne biscegliese, dopo la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense, nel 2018 ha superato il concorso per Vice Ispettore e, nel 2021, quello per Commissario; assegnato quale funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Reggio Calabria, ha poi ricoperto l'incarico di Dirigente del Commissariato di PS di Condofuri (RC), maturando significative esperienze professionali in terra calabrese e, da oggi, ricoprirà l'incarico di nuovoQuesta mattina i nuovi Funzionari sono stati ricevuti e presentati alla stampa dal, che ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro nella sesta provincia pugliese, rivolgendo al contempo un in bocca al lupo al dott. Fiantanese per il nuovo, impegnativo incarico quale Dirigente del Commissariato di Trani.