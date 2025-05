La Polizia di Stato al servizio della comunità

L'app permette di inviare messaggi, immagini, audio e video alle autorità, che possono poi intervenire.

Attenzione alta verso i consigli e suggerimenti al fine di evitare truffe, furti e rapine, che sono stati elargiti dal Vice Ispettoree dal Vice Ispettoredellain veste di relatori in divisa, all'di, nell'ambito degli incontri culturali programmati dal presidenteLa scorsa sera del 19 maggio, focus sullalegata al territorio, responsabilizzata, in grado d'intervenire su numerose problematiche e aperta alla collaborazione con altre istituzioni.per conoscerne meglio i bisogni della popolazione, per aumentarne la fiducia ed "insieme migliorare la qualità della vita". Quotidianamente pattuglie dellacontrollano il territorio, che negli ultimi mesi è sempre più visibile e, al contempo, le stesse rispondono in modo concreto alla domanda di sicurezza dei cittadini.attraverso l'adattamento della organizzazione della polizia alla realtà locale ed alle problematiche riscontrate sul territorio, l'aumentata attenzione alle aspettative del cittadino nel campo della sicurezza, e la possibilità di collaborare con lo stesso per aumentare la sicurezza della città, rendendolo materialmente partecipe nel raggiungimento della propria sicurezza oggettiva e soggettiva.hanno evidenziato i due ispettori del Commissariato di Polizia di Stato di Canosa di Puglia che hanno spiegato alla platea alcune condotte perpetrate dai truffatori attraverso le principali regole di prudenza da seguire in casa, per strada, o navigando in rete. E' stato tra l'altro rimarcato che "nessun appartenente alle forze dell'ordine contatterebbe mai i privati cittadini telefonicamente per richiedere denaro né tanto meno li inviterebbe a recarsi agli sportelli bancari per effettuare operazioni di prelevamento contanti da un conto o da un sistema di pagamento". Il consiglio dellain caso di chiamate sospette, è quello di chiudere immediatamente la telefonata eper segnalare l'episodio. Mentre, per difendersi dalle truffe online, è importante essere vigili ed a non fidarsi di messaggi, link o richieste di dati personali e di pin utilizzati per l'accesso a servizi online ed altre transazioni. E' fondamentale fare sempre verifiche e soprattutto a non cliccare su link sconosciuti ed a diffidare da proposte allettanti su investimenti finanziari.Inoltre, è attivo il servizioche attraverso un'app gratuita dellao consente ai cittadini di segnalare in modo anonimo e immediato episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti e violenza di genere.Le domande di approfondimento e le foto con i due relatori della Polizia di Stato hanno concluso l'incontro all, molto apprezzato dalla platea, teso ad informare ed a mettere in guardia i cittadini dalle truffe e raggiri per prevenire queste tipologie di reati, sempre frequenti, invitando al contempo, a denunciare alle forze dell'ordine, per attivare le indagini del caso.Riproduzione@riservata