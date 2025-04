Canosa: fallito assalto allo sportello ATM di una banca

Traffico bloccato nella mattinata odierna fino alle ore 11,00 circa anel tratto di Via Imbriani fino all'incrocio con via L. Settembrini per consentire l'intervento degli artificieri dellaGiunti in loco hanno effettuato le verifiche per accertare l' eventuale presenza di ordigno all'interno dello sportello ATM dell'istituto di credito in via Imbriani. Nella scorsa notte le fonti riportano di un tentativo di assalto fallito allo sportello ATM mentre sono in corso le indagini del caso. Nella BAT preoccupa molto il fenomeno degli attacchi ai bancomat che si susseguono con costante frequenza.