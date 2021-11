Canosa: Fermati 2 borseggiatori al mercato

Operazione di polizia all'interno del mercato settimanale del giovedì a Canosa di Puglia. Una coppia di borseggiatori fermati grazie alla collaborazione dei commercianti e degli avventori. Alla notizia della brillante operazione che avrebbe comportato anche la reclusione in carcere di una donna, la reazione del Presidente CasAmbulanti, l'andrieseche ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "le prossime settimane, in prossimità del periodo natalizio, è necessario chein quanto ci aspettiamo una recrudescenza sia dei furti che dei pericoli di rapine con rapimenti lampo sulle strade dei mercati. Al nostro allarme di alcune settimane fa ed alla nostra richiesta di incontro a Prefetti e Questori, ancora inevasa, sono seguiti, purtroppo, fatti delittuosi che hanno confermato le nostre preoccupazioni fondate.ma anche la crescente preoccupazione per la delicatissima situazione che l'intero territorio delle province di Bari e della Bat continuano a vivere quotidianamente".