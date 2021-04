Canosa : atti di vandalismo a Pietra Caduta

Atti di vandalismo sono stati perpetrati ai danni dell'). Ancora una voltanon conoscono limiti colpendo un'area ricca di tesori archeologici, storici e naturalistici, stratificati nel tempo. In loco, sono statedei percorsi-vita archeo-escursionistici, suddivisi in stazioni corredate daInoltre, sono presenticome bottiglie, bicchieri, lattine, tovaglioli, plastica a testimonianza di frequentazioni che deturpano l'area archeologica di proprietà della Parrocchia Maria Santissima del Rosario ed affidata per la gestione alla Fondazione Archeologica Canosina. Occorre maggiore vigilanza e ripristinare quanto prima le funi di sicurezza installate nel 2016 nell'intera area archeologica, dove si trova la necropoli di età Ellenistica (IV-III secolo avanti Cristo). Concentra, una serie di tombe daune databili dal VI al IV sec. a. C., i resti di cave dismesse di calcarenite, databili tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, e un paesaggio naturale di transizione che si erge sulle piane circostanti.