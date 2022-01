Canosa: Ancora un’assalto ai portavalori sull'A/14

Ferite le due guardie in servizio

Ancora un'assalto ai portavalori portato a termine sull'A/14 nel tratto tra, intorno alle ore 17,00 nel pomeriggio di ieri. Risultano due guardie lievemente ferite in servizio al portavalori dell'IVRI. Le prime cronache riportano che individui armati e mascherati, a bordo di un Suv hanno dapprima fatto rallentare e poi bloccato nell'area di servizio Monterotondo, un portavalori in transito con due guardie giurate a bordo. I banditi armati di mitragliatori hanno fatto scendere le due guardie impossessandosi del contenuto trasportato nel blindato. Legate le due guardie sono quindi fuggiti verso il casello di Canosa di Puglia facendo perdere le loro tracce. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale del Compartimento di Bari, con volanti della Questura di Andria che hanno battuto la zona, alla ricerca dei malviventi. I due agenti dell'IVRI, soccorsi dal 118 sono stati condotti al pronto soccorso di Andria e tenuti sotto osservazione fino a tarda notte e poi dimessi.