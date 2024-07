Buona la prima! Presentato il libro 'Volevo un ultimo bacio' di Maddalena Malcangio

Buona la prima presentazione del libro dal titolodi, che si è tenuta lo scorso 11 luglio ain una location comequotidianamente "affollata" nel passato e che in un batter d'occhio è tornata a popolarsi. La street art di Piskv ha fatto da cornice all'incontro con l'autrice romanzo, edito dache ha dialogato con(book blogger) mentre per i saluti istituzionali sono intervenuti tra gli altri l'assessore alla culturae il vice presidente della Pro Loco Canosa,, per gli onori di casa in qualità di associazione organizzatrice dell'evento culturale.è un libro che parla di amore, di fiducia, di dolore ma anche di riscatto.». - Esordisce cosìnella presentazione del romanzo con Dalia, protagonista di questa storia, che «è una donna fragile ma determinata che ha saputo rialzarsi nonostante le avversità che la vita le ha posto innanzi. Prima la storia con Marco, rappresenta la fase idilliaca della vita di Dalia, che però affronta il brutto periodo del covid e ne esce con le ossa distrutte e con i sogni andati in frantumi. Poi la storia con Aleandro è il motivo per mettersi in discussione e riscattarsi dal dolore. La Malcangio – conclude- ha voluto dimostrare con questo libro, che la vita offre nuove opportunità che non è detto siano migliori o peggiori ma sicuramente diverse e da vivere con fiducia.»L'autrice e giornalista canosina,, dopo la laurea in lingue e letterature straniere conseguita presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, ha realizzato diverse attività culturali e di volontariato collaborando con associazioni ed enti territoriali pugliesi. Perito esperto linguistico, è stata protagonista di azioni politiche nella città di Canosa in qualità di Assessore al Turismo e all'Immigrazione. Ha già pubblicato:, una silloge di poesie d'amore "per se stessi, per la famiglia, per la vita, per il partner, per il cosmo";per Youcanprint« Della serie "Anche d'estate la cultura non va in vacanza!"» - Ha dichiaratoa margine della presentazione del romanzo«È stato bello constatare – continua l'autrice- partecipazione di pubblico per la mia presentazione del libro nonostante i 35 gradi reali e i 45 percepiti. Una piazza Galluppi che ritorna viva, non solo nel commercio di merci, ma anche nello scambio di idee. Ho inaugurato la prima rassegna di Piazza Galluppi in assoluto e spero di averlo fatto nel migliore dei modi. Grazie a tutti i presenti di oggi. Non è di per sé la vendita dei libri a incentivare un'artista a proseguire su questa strada, quanto piuttosto il luccichio dei vostri occhi quando mi sentivate parlare, il vostro applauso, i complimenti ricevuti al termine della serata, di persona e in privato. È l'umanità che non si perde. È questo- conclude- che rende vivi gli artisti. È questo che rende viva me.»Le foto di rito e il firma copie hanno concluso l'incontro, il primo degli appuntamenti con autori di opere letterarie dell'come ha tra l'altro dichiarato l'assessore alla culturanel suo intervento, complimentandosi conautrice di. E' stato annunciato che il 23 e 29 agosto si terranno gli altri incontri culturali in Piazza Galluppi a Canosa di Puglia, finalizzati a valorizzare, una delle piazze storiche della città.Riproduzione@riservataFoto a cura di