Automobile Club Puglia ad Expolevante 2023

Il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia, guidato dal Presidente Raimondo Ursitti – AC Foggia e composto dai Presidenti Mario Colelli – AC Brindisi, Gianbattista Sebastio – AC Taranto, Francesco Ranieri – AC Bari e Francesco Sticchi Damiani – AC Lecce, in perfetta sintonia e sinergia con il CONI Puglia, partecipa per la prima volta in veste congiunta ad Expolevante 2023. "Con piacere abbiamo accolto l'invito del Coni Puglia ad essere presenti ad Expo Levante 2023, - dichiara il- con due stand nel padiglione riservato allo Sport. Una occasione unica che ci permetterà di far conoscere le nostre attività istituzionali e soprattutto quelle sportive e legate ad ACI Storico. Un ringraziamento particolare, con i miei colleghi Presidenti Colelli, Ranieri, Sebastio e Sticchi Damiani, rivolgo al Presidente della Nuova Fiera del Levante, dott. Sandro Ambrosi, che sta proponendo una gestione di successo della storica Fiera".In particolare, gli AC Puglia saranno protagonisti di una ricca mostra fotografica inerente gli eventi sportivi e storici propri di ciascun Automobile Club, unitamente ai video delle manifestazioni sportive organizzate sul territorio pugliese. ACI Vallelunga S.p.A sarà presente con dei video informativi e un QR code che genererà coupon di sconto per i corsi di Guida Sicura certificati; nel secondo stand si incentrerà l'attenzione del visitatore sul mondo dell'educazione stradale, sensibilizzando tutte le fasce di età. Nell'area esterna ci sarà un'esposizione di due prototipi realizzati dalla ditta RAV Srl di Brindisi, di auto da corsa e storiche ed esibizioni di guida sportiva su circuito kart, grazie alla partecipazione dei piloti federali della Scuderia Brindisi Corse. Saranno presenti due simulatori di guida ACI Ready2Go di ultima generazione, che consentiranno di provare percorsi di guida cittadini al fine di verificare i corretti stili di guida; inoltre si potranno utilizzare visori che simulano lo stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti leggere e stanchezza alla guida, cause di maggiore incidentalità. Inoltre vi sarà la presenza di un'aula di formazione destinata agli studenti di ogni fascia di età presenti in Fiera. Il visitatore fieristico vedrà all'ingresso un carro soccorritore ACI Global della ditta Catucci, impegnato a fornire informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza e sinistro stradale.