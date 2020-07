Arte e devozione: "In Cammino con Maria"

Anche la stampa nazionale ha parlato della prima edizione delpromosso ed organizzato dalleparrocchie del centro storico di, l'Associazione Pro Loco Canosa di Puglia, la Fondazione Archeologica Canosina e l'impresa culturale Tango Renato "Servizi per l'archeologia e il turismo"I partecipanti al contest hanno esposto le opere nel corso della festa liturgica dellache ha avuto luogo alo scorso 16 luglio. Al centro delle attenzioni la rattraverso la riproposizione della tematica mariana del cammino tramite le arti visive.in un contest promosso sui social e poi lungo la scalinata adiacente la Chiesa del Carmine di Canosa che si è concluso con la cerimonia di premiazione. Al contest ha preso parte una delegazione dell'presieduta dache ha presentato le artiste e le opere esposte per l'occasione:con la"Madonna tra le rose rosse di Maggio" si è classificata al terzo posto;Rosa Mistica";con laMadonna della Pazienza"con laMadonna Della Purezza";conSorridiamo nel cammino con Maria";conDolce Maria";con"La Fede si fa Arte"conIl Colore è Poesia"."""Grande entusiasmo per il contest di arti visive – ha dichiarato la presidenteche ha avvicinato gli utenti dei social ed i visitatori, giovani e meno giovani, all'arte e alle tecniche utilizzale per dipingere, tra le quali l'olio su tela e la cartapesta. Hanno potuto ammirare la bellezza delle opere, attraverso l'impegno e il talento delle sue testimonial. Il contest ha animato la rete e la suggestiva scalinata nell'ambito della festa dellacon i contest, le mostre ed i prossimi impegni live del nostro sodalizio che parteciperà allefinalizzate alla promozione della cultura, del turismo e delle eccellenze del territorio."""Nel prossimo week end, da non perdereche proponevisite teatralizzate con l'negli, in via Luigi Cadorna, dove saranno all'opera anche le artiste dell'impegnata in questi anni a promuovere l'arte in tutte le sue forme.