Antonio Sorrenti e Michela Di Stasi a "Si Balla "

Cresce l'attesa per il programma televisivoche va in onda suile la domenica alle ore 20,20.è il nuovo talent televisivo di danza a firma del direttore artisticodelTra i concorrenti della puntata odierna ci saranno due giovani canosini:entrambi nati nel 2000, insieme da 2 anni circa nelle danze standard. La coppia è seguita daidella, sempre prodighi di insegnamenti e consigli per fare raggiungere l'intesa, l'amalgama e renderla una struttura dinamica nella danza. La giovane coppia canosina nel 2018 ha partecipato alle selezioni del programma televisivosu Rai 1, alla, al "Fermi" di Canosa di Puglia(BT) portando in scena la danza contro il triste fenomeno del femminicidio e aidando sempre il meglio del loro talento.