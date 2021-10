Alzeremo diga per fermare nuove tasse su casa

"Vogliamo dirlo chiaramente al governo:Rivendichiamo con orgoglio la cancellazione dell'Imu sulla prima casa da parte del governo presieduto dal nostro presidente Silvio Berlusconi e non potremo mai accettare nuovi balzelli sulla casa, bene sacro degli italiani. Accogliamo quindi con favore le parole di Draghi ribadite oggi". Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia,, durante le dichiarazioni di voto sulla. "Rivendichiamo con vera soddisfazione - ha aggiuntol'essere riusciti, contribuendo fattivamente al lavoro del governo Draghi, a ridare fiducia agli italiani. Lo abbiamo fatto in primo luogo tenendo la barra dritta in favore della campagna vaccinale, da cui è derivata la forte ripresa dell'economia oltre ogni più positiva previsione. Il rapporto deficit Pil al 9,4% che tornerà al 3% nel 2025, il debito fermo al 153% e non oltre il 160% come si prevedeva, investimenti al 2,3/2,4 % sono risultati concreti insieme al Pil cresciuto al 6%. Ora non dobbiamo rilassarci - ha osservato - nostro compito deve essere quello di un ulteriore balzo in avanti rendendo strutturale la ripresa e dominando taluni fattori di preoccupazione che esistono e sui quali bisogna intervenire con decisione. E' vero, resta ancora alta la disoccupazione e per questo chiediamo con forza dia cominciare dallabbiamo una occasione storica per modernizzare con le riforme strutturali previste da questa Nadef il Paese. Noi opereremo per coglierla fino in fondo".