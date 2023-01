Alberobello: La Befana a Trullolandia

è l'evento tanto atteso dai più piccoli che porterà per tre giorni ad- dal 4 al 6 gennaio 2023 -ideata dalleCongedo, i quali accoglieranno i piccoli ospiti per vivere insieme tante meravigliose avventure. In esclusiva, il 4 gennaio alle 16.30 nella sede del cinema/teatro dei Trulli, al termine della conferenza stampa, sarà presentata un'anteprima di quattro puntate della seconda stagione coprodotta da Congedo Culturarte, Fandango e RAI Kids con il contributo di Apulia Film Commission e Ministero della Cultura, e che sarà messa in onda in esclusiva su Rai Yoyo a partire dalla prossima primavera. Le nuove 52 puntate nascono dopo una prima stagione di grande successo distribuita in 177 territori, tradotta in 21 lingue e trasmessa in Italia su Rai Yoyo e Disney+.prosegue il 5 e 6 gennaio, nella sede di Casa Alberobello, con i laboratori di disegno realizzati dagli animatori di Trulli Tales, e di cucina che richiameranno le tradizioni natalizie della Puglia. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Alberobello in collaborazione con Pugliapromozione, l'agenzia regionale del turismo, e rientra nel ricco calendario di eventi che hanno animato la Città durante le festività natalizie.