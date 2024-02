Alberobello candidata a ‘Capitale italiana della Cultura 2027’

è il nome dato alla candidatura dicome capofila di un territorio composto dai Comuni di Alberobello, Polignano a Mare, Castellana Grotte e Noci. Il concept, ideato dall'architetto Marco Piva insieme alla GEMANCO Design, nasce da una recente sinergia tra la firma dell'architettura internazionale e le Amministrazioni dei Comuni coinvolti, e sarà presentato lunedì 5 febbraio alle ore 15.40 nella sala conferenze dello stand della Regione Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT).è il progetto di candidatura di un territorio che rivela la purezza delle sue forme geometriche e austere, dei suoi scorci inaspettati e mozzafiato, dei suoi paesaggi bucolici e secolari, stratificato "casa per casa, vicolo per vicolo" (cfr.Pasolini) in un'architettura fossile e incorrotta scolpita nella pietra dall'opera divina della natura o dalla sapienza delle arti umane.è l'unico elemento in grado al suo stato naturale di fermare il tempo in un preciso anno o secolo, di resistervi, di conservare e di generare bellezza eterna.traccia un perimetro perfetto e sorprendente che risale dal mare alla valle, custodisce misteri sotterranei scolpiti dalla natura e leggendarie architetture modellate dalla civiltà, rivela nuove prospettive di circolarità culturale in un gioco a specchio in cui il sotto genera il sopra nello scorrere infinito del tempo: un tempo limpido. Un tempo liquido ma cristallizzato nella pietra'.In questo percorso straordinario, laracconta un modo di essere, un modo di pensare e un modo di vivere di una terra che non ha mai costruito mura di cinta per dividere ma solo muretti a secco per guidare e preservare: lache accoglie, protegge e accompagna lungo percorsi millenari di vita e cultura e che disegna ponti, cammini e imprevedibili scambi tra quei territori le cui culture sono indissolubilmente intrecciate da millenni di storia e che decidono, insieme, di continuare a tracciare nuovi percorsi di crescita e sviluppo., è dunque il capofila di una candidatura ambiziosa che intreccia sinergicamente le forze conper trasformare alcuni tra i più importanti attrattori turistici, gastronomici e artigianali in attivatori culturali dell'intero territorio. Un percorso di sostenibilità e circolarità culturale: cultura che genera cultura riversandola sul territorio attraverso la bellezza austera e selvaggia della PIETRA declinata nel tempo e nello spazio.