Al via BTM Buy Puglia Meet & Connect

Al viaa Bari nella nuova Fiera del Levante. Fino al 28 febbraio, la Puglia è sotto i riflettori a livello nazionale per il buon governo del turismo, eccellenza di una regione che – come ha evidenziato il ministro al Turismo– ha intuito prima delle altre come intraprendere la via della qualità. "BTM si conferma un appuntamento sempre più strategico per il turismo pugliese, non solo per le occasioni di confronto che offre, ma per la capacità di mettere a sistema idee, esperienze e visioni – ha dichiarato, assessore al Turismo della Regione Puglia - . In questi giorni tracciamo un bilancio delle iniziative sviluppate negli anni più recenti e, soprattutto, delineiamo il percorso futuro, affrontando le sfide cruciali per l'industria turistica. Dalla sostenibilità al cambiamento climatico, fino ai modelli di governance a cui stiamo lavorando, il dibattito si concentra su temi chiave che definiscono l'evoluzione del turismo. È un momento di grande valore, arricchito dalla partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministero con i suoi dipartimenti, da numerosi esperti, imprese e associazioni di categoria. Come Regione Puglia - ha aggiunto l'assessore regionale al Turismososteniamo la fiera, favorendo le occasioni di incontro tra domanda e offerta attraverso opportunità concrete per gli operatori pugliesi per proporre la propria offerta ai buyer nazionali e internazionali. Con BTM rafforziamo il posizionamento nel mercato turistico della nostra amata Puglia."Mentre,direttore generale di Pugliapromozioneha sottolineato : "La collaborazione fra BuyPuglia Meet & Connect 2025 con BTM e con la Nuova Fiera del Levante unitamente all'Assessorato al Turismo della Regione Puglia va in un'unica direzione: consolidare e far crescere il terzo polo fieristico italiano del turismo qui a Bari . Nel corso delle contrattazioni con le decine di buyer arrivati in Puglia da tutto il mondo, fino a venerdì 27 febbraio, si svilupperanno i contratti per la stagione turistica 2025 ed anche per quella del 2026. Gli ultimi dieci anni sono stati straordinari per la Puglia. - Ha ricordato il direttore generale- Nel 2024 gli arrivi totali hanno raggiunto i 5,9 milioni, mentre i pernottamenti hanno superato la soglia dei 20 milioni. Il turismo in Puglia impiega 196.000 lavoratori con 39.000 imprese dedite. L'impatto diretto e indiretto del turismo sull'economia regionale è del 13,3%, ovvero 10,9 miliardi di euro di valore aggiunto e 7,6 miliardi di euro di consumi.""Dopo Vieste, Bari si conferma locomotiva del turismo in Puglia, con un trend di crescita del 20% rispetto allo scorso anno – ha evidenziato, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari - . Gli indicatori ci suggeriscono che questa tendenza positiva proseguirà anche nei prossimi anni. La BTM con il Buy Puglia Meet & Match sono fondamentali per questo settore, non solo per promuovere la nostra terra, ma anche per favorire la crescita professionale del turismo, e l'incontro tra gli operatori sociali e i buyer internazionali per creare sinergie e opportunità di crescita. Bari è pronta a fare da ponte tra il passato e il futuro del turismo, offrendo un'esperienza autentica attraverso un turismo sostenibile che coniughi le esigenze dei baresi a chiunque voglia scoprirla".