L'olio extravergine di oliva, un alimento essenziale per il palato e la salute

Larga partecipazione e coinvolgimento di autorità, addetti ai lavori, studenti e visitatori allache ha visto protagonista ilcon il proprio stand alla fiera internazionale dedicata all'olio Evo del Mediterraneo. Tre giorni di incontri, showcooking e ospiti d'eccezione, per promuovere e valorizzare l'un alimento essenziale per il palato e la salute. «Canosa è ritornata ad essere parte integrante dell– esordisce così la Consigliera con Delega all'Agricolturaa margine 𝗱𝗶 𝗘𝗩𝗢𝗟𝗜𝗢 𝗘𝘅𝗽𝗼 - riprendendo questo percorso dopo un periodo di "pausa". Abbiamo creduto fin da subito nella partecipazione a questa fiera." EVOLIO Expo", infatti, ha permesso alle nostre aziende e alla nostra città di farsi conoscere attraverso i loro prodotti. Grazie alla grande affluenza di visitatori, ha fatto sì che il nostro olio e le nostre eccellenze fossero il biglietto da visita di Canosa. Sono dell'opinione che questo sia solo l'inizio di un percorso che ci vedrà sempre più presenti sul territorio. E' stata una fiera interessante, che ci ha permesso di potenziare i contatti con i Paesi esteri grazie alla presenza di numerosi addetti ai lavori e semplici visitatori. Poter accogliere nel nostro stand il Sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra e l'Assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia ci ha dato la possibilità di far conoscere loro le varie peculiarità, di dialogare su quelle che sono le strategie che il Governo e la Regione hanno intenzione di intraprendere per rilanciare il nostro olio verde ed essere competitivi sul mercato. Le prossime edizioni saranno ancora più proficue per realtà come Canosa e per questo mi preme ringraziare l'Assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia che ha creduto in questo progetto volto a rappresentare le eccellenze pugliesi. Il mio doveroso ringraziamento va anche a tutte le aziende del territorio che hanno creduto in questa manifestazione fieristica, alla Pro Loco Canosa e al suo presidente Elia Marro per il contributo fattivo dato, proponendo anche il visore per far conoscere le bellezze archeologiche di Canosa di Puglia attraverso la tecnologia multimediale . "EVOLIO Expo" è la dimostrazione di una Puglia che vuole competere, di una Puglia delle produzioni di qualità con l'olio e le sue proprietà salutistiche a farla da padrone. Canosa ha tutte le carte in regola per continuare a rappresentare un punto di riferimento per la nostra Regione e non solo. Continueremo a cogliere ogni opportunità di promozione possibile - conclude la- abbiamo tanto da raccontare e da far scoprire». A Bari, numerosi visitatori e addetti ai lavori hanno potuto degustare l'die conoscere da vicino le sue caratteristiche, evidenziando nei commenti l'eccellenza a livello gustativo, organolettico e salutare. Ogni assaggio d'dihastoria, dedizione e passione degli agricoltori locali : un'arte tramandata di generazione in generazione per raggiungere la combinazione perfetta, fra gusto intenso, profumo distintivo e qualità nutritive, molto apprezzata, ricercata e preferita dai consumatori, in Italia e all'estero.