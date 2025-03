Puglia: Prima sessione formativa della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili

Partirà il 25 marzo alle ore 14,00 lapromossa dache avrà luogo presso laLa prima sessione formativa si focalizzerà sul tema degli approcci delle politiche giovanili e della Scala della Partecipazione, per introdurre le metodologie e gli strumenti chiave del percorso. "Avviare questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore alle Politiche giovanili,- che nasce dal lavoro sinergico tra Regione Puglia, Anci e Arti, è centrale per rafforzare le competenze delle amministrazioni locali, offrendo strumenti che accompagnino amministratori e amministratrici locali nello sviluppo di politiche giovanili innovative, efficaci e partecipative. Dati il grande interesse e l'inaspettata partecipazione, abbiamo deciso di aumentare il numero di partecipanti portandolo da 30 a 40. Pensare politiche al passo coi tempi, che partano dalle esigenze e dalla partecipazione delle persone giovani, in un confronto con le occasioni che l'Europa mette a disposizione, è un'opportunità che ben si inserisce nel lavoro di questi anni delle Politiche giovani di Puglia".Il programma prevede tre sessioni formative, da marzo a giugno 2025, e una serie di approfondimenti online dedicati a temi specifici. Tra gli elementi distintivi, una study visit a Bruxelles, durante la quale i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino le migliori pratiche europee e approfondire gli strumenti più avanzati nel campo delle politiche giovanili. All'avvio dei lavori della Scuola di formazione porteranno il saluto l'assessore alle Politiche giovanili,e la direttora di dipartimento