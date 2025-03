Puglia: Confronto su birra artigianale, tendenze di consumo e brassiturismo

Il futuro della birra artigianale pugliese sarà al centro dei due convegni in calendarioorganizzati da. In occasione dello, l'associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti terrà alleun confronto sui nuovi orizzonti nell'abbinamento e nel gusto dal titoloSi esploreranno le possibili integrazioni tra le birre artigianali e il mondo dei cocktail bar, dalla realizzazione di drink al completamento dell'offerta con prodotti di qualità nei propri locali. A parlarne saranno l'UBT (Unionbirrai Beer Tasters)e la bartender. Allepoi, si svolgerà la tavola rotondadove verranno approfonditi gli sviluppi del fervente movimento pugliese della birra artigianale, il turismo brassicolo come ulteriore strumento per la diffusione della cultura dei prodotti nonché i nuovi gusti dei consumatori."Parleremo dei risultati raggiunti a livello nazionale con Unionbirrai come il recente taglio dell'accisa al 50 per cento che sostiene concretamente questo settore fatto di tanti piccoli produttori che uniscono estro, professionalità e visione – dichiara, referente regionale dell'associazione e patron di Birranova – Ci confronteremo, poi, sulle nuove tendenze di consumo e di come poter soddisfare l'esigenza di birra artigianale low alcol o analcolica". Alla tavola rotonda parteciperannodi Caput Ursi,di B94 e gli UBTsarà presente durante lo Splash – Hospitaly Expo della Fiera del Levante allo stand 59 con una selezione di birre artigianali pugliesi che saranno servite dagli UBT con cui potersi confrontare sulle birre in degustazione e sulle prossime iniziative di Unionbirrai.