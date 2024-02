Adeguamento sismico edificio 'U. Foscolo': Trasferite dieci classi presso la scuola 'G. Mazzini'

A Canosa di Puglia, in virtù dell'imminente inizio dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'edificio scolastico adibito a Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e dell'Infanzia "Ugo Foscolo", dieci classi della Scuola Primaria a partire da oggi, lunedì 5 febbraio, sono state trasferite, per l'arco temporale necessario, presso l'edificio scolastico "Giuseppe Mazzini". Questa mattina, il Sindaco di Canosa Vito Malcangio e l'Assessore alla Manutenzione Saverio Di Nunno si sono recati presso suddetta struttura per verificare che il nuovo assetto scolastico fosse dignitoso e decoroso.«Un augurio di buon inizio nella nuova sede – afferma l'Assessore all'Istruzione– ai nostri piccoli studenti e alle insegnanti della Scuola Primaria "Foscolo". Ottimo è stato il risultato raggiunto dall'Amministrazione Comunale che di concerto con le dirigenti Balducci e Landolfi, sono riusciti ad allocare le classi senza stravolgere eccessivamente tempi e programmazioni didattiche e garantendo sicurezza all'interno della struttura. Colgo l'occasione per ringraziare l'Ufficio Tecnico e nello specifico l'arch. Menduni per aver coordinato le attività di movimentazione di arredi e strumentazione indispensabili ad accogliere una parte della comunità scolastica della Foscolo, nonché quest'ultima per essersi resa parte attiva del trasferimento oltre alla docente Tiziana Lenoci e al Sig. Michele Piscitelli che hanno contribuito, in sinergia con i genitori di tutti gli alunni, a rendere accoglienti le aule».