A Silvia Romano: la street art di Piskv

Tra le primissime iniziative messe in campo dall'associazione culturale, presieduta daspicca l'opera dedicata arealizzata dall'architetto canosinonoto nel mondo degli street-artst con il nome di. «Ogni giorno, abbassando la nostra saracinesca, abbiamo deciso di mettere in mostra la storia di Silvia. - Esordisce così il presidentenella presentazione dell'opera dedicata alla giovane volontaria milanese - che ha deciso di portare avanti progetti di sostegno all'infanzia in Africa. L'hanno rapita a tutti noi, privandoci del suo esempio, del suo impegno, del suo coraggio». Infatti, - continua il presidente dell'associazionedue sono i motivi principali che ci hanno ispirato a realizzare: fare volontariato in aree cosi disagiate e pericolose, in cui non vi è alcun rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, serve a portare speranza anche dove sembra impossibile, e per dare nelle nostre possibilità risalto a una vicenda che non ha ricevuto l'attenzione che merita da parte dell'opinione pubblica. Proprio per quest'ultimo motivo abbiamo voluto riportare alla luce la storia di Silvia. Infatti è passato più di un anno dal rapimento in Kenya della giovane cooperante milanese avvenuto il 20 novembre 2018. E' stata sottratta alla sua mission di aiuto e della quale non si hanno più notizie. Mentre, il giovane e talentuoso street-artistha abbracciato pienamente la scelta della nostra associazione, e insieme abbiamo deciso di mettere in mostra la storia di una ragazza che ha avuto il coraggio di abbandonare le proprie comodità per fare volontariato in una terra dimenticata, dove i diritti umani spariscono. È stato il nostro modo per dar luce nuovamente a questa terribile vicenda, . conclude- un messaggio di coraggio e speranza contro ogni forma di pregiudizio e violenza».In tre giornate dall'11 al 13 Febbraio 2020,ha realizzato il murales sulla saracinesca (270x154) della sede della associazionein. Per quanto riguarda l'opera, l'artista canosino che vive a Roma ha dichiarato: «Solitamente prediligo il figurativo, nello specifico i ritratti. Cerco di catturare l'anima delle persone che ritraggo e di raccontare, attraverso una foto, la loro storia. Indubbiamente cerco di creare una composizione che si adatti alle proporzioni dei muri e che interagisca con il contesto urbano. In questo caso, per il ritratto di Silvia Romano, ho scelto una foto che la ritraeva sorridente in compagnia di un bambino africano. Volevo mettere da parte il dramma della scomparsa ed evidenziare il carattere solare della giovane volontaria, la sua passione verso questa scelta di vita.»e, con questo piccolo gesto, cerchiamo di avere cura della speranza che ti riportino presto a casa. Continua a stringere i denti.– «Radici – Politica è territorio»