L'arte per l'integrazione: MurArtes

Cresce l'attesa per l' inaugurazione ufficiale della nuova opera realizzata dallo street artistin arteche si terrà, alla presenza di autorità civili e religiose. «La pandemia ci ha allontanati. Ha impedito gli abbracci, le carezze, le strette di mano. Ma la scuola non si è arresa, la pubblica istruzione è rimasta "con tatto" in "contatto" e le mani che non hanno potuto stringersi fisicamente hanno continuato a disegnare ponti di amicizia, universi di dialogo, armonie di lingue e colori differenti in un unico mosaico di incontri»: con queste parole il dirigente scolasticoha inteso presentare il murales Con-tatto, l'opera dell'L'opera, che gode del patrocinio morale del Comune di Canosa di Puglia, è stata realizzata grazie al(avviso 4294 del 27/04/2017) ed è stata dipinta sulla parete di unproprietà delsito in via Alcide De Gasperi, n.10. «Un lavoro che parla di integrazione – scrive, fratellanza, amicizia, della necessità di "contatto" ma allo stesso modo di "tatto", delicatezza. Ho cercato un linguaggio fresco e vivace che spezzasse la monotonia del grigio e portasse il mio paese in una dimensione contemporanea. Ringrazio il CPIA BAT per aver commissionato e finanziato integralmente l'opera». Alla cerimonia inaugurale parteciperanno gli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva mentre in queste ore si susseguono le visite dei cittadini per ammirare la bellezza dell'opera portata a termine dal giovane street artist.