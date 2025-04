Vivere  una vita più attiva e  più sana

Cosa succede se mangiamo troppi dolci e troppo grassi animali? Dove sono contenute le sostanze antiossidanti naturali ? L'attività fisica regolare e proporzionata alla capacità dell'individuo? Sono alcune delle domande alle quali sono state fornite risposte esaustive e pertinenti nel corso del convegno rivolto ai giovani studenti che si è svolto nella mattinata dello scorsopresso l'aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia.il tema affrontato durante l'incontro nell'ambito delle iniziative per laha organizzato e promosso. Per l'occasione sono intervenuti: per i saluti istituzionali il vice sindaco; mentre in veste di relatori, l'assessore alla culturala consigliera delegata all'Agricolturala consigliera comunaleilpediatra e nutrizionista ed il biker canosinoreduce da stagioni agonistiche di rilievo.Il convegno haappresentato un'importante occasione informativa e di sensibilizzazione per vivere in salute. "Fondamentale un'alimentazione corretta, basata non su un'ipotetica dieta mediterranea, ma sulla versione migliore di essa, cioè quella che comprende gli ingredienti più vicini alla nostra cultura e al nostro territorio, ma è importantissima anche l'attività fisica, da svolgersi con ritmi e modi diversi a seconda dell'età e della nostra forma." Dall'alto della sua esperienza maturata negli anni ilha trattato gli argomenti in modo approfondito, fornendo sia nozioni che consigli ed esempi pratici, contestualizzate alle età della persona, partendo dai più piccoli, che devono vivereedTra i momenti salienti del convegnoquando gli studenti si sono "sfidati" in un quiz interattivo, con premi ai vincitori, che ha stimolato la loro preparazione dopo aver assistito ai vari interventi dei relatori che hanno presentato alcuni esempi di corretti stili di vita basati su un'alimentazione equilibrata, sull'attività fisica regolare e di evitare comportamenti dannosi per la salute. Le premiazioni dele le foto di rito hanno concluso l'incontro coni giovani studenti, invitati a intraprendere percorsi salutari per migliorare la propria qualità della vita. "La salute è un bene collettivo che si costruisce giorno dopo giorno" come più volte sostenuto nel corso del convegnoE' importanteprevenire le patologie attraverso comportamenti sani, fin dalla giovane età, e di rafforzare la consapevolezza "del ruolo che ognuno di noi gioca" nel mantenere una comunità sana e informata.Riproduzione@riservata