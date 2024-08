Vieste: Tutto pronto per l’8^ Edizione de “La Settimana dell’Olio 2024”

ad accogliere l'8^ edizione de "" cheproporràinL'evento - organizzato dalcon ilattraverso il programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare promosso dal Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - intende, con priorità per quanti aderiscono ad un sistema di qualità DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC, biologici, tradizionali. La Regione Puglia, infatti, attraverso questo programma promuove la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare e punta a declinare, in maniera autentica, il messaggio della corretta e sana alimentazione, nonché il consumo di prodotti regionali a Km zero. La Settimana dell'Olio è un evento pensato per ie glima aperto anche a tutti coloro - turisti, abitanti del luogo e curiosi - che vogliono fare uncome maestri olivicoltori e frantoiani, assaggiatori professionisti, sommelier dell'olio, chef, panificatori d'eccellenza e innovatori enogastronomici.Si partealle ore 9.30, presso l'azienda agricola Agalliu Eralda, con lae ilPresidio Slow Food. Nel pomeriggio alle 18.00 appuntamento alcon "", esperienza di pesca dal Trabucco e degustazione guidata di oli EVO, organizzata in collaborazione con l'associazione La Rinascita dei Trabucchi storici. Dalle 20.00 ci si sposta nella Piazza di Marina Piccola per "", alla scoperta dell'abbinamento olio extra vergine di oliva e gelato artigianale con, il maestro artigiano della gelateria Pina Gel di Peschici considerato uno tra i migliori gelatieri in Italia, e, esperta di enogastronomia che partecipa per la seconda volta alla Settimana dell'Olio.Sveglia all'albaperin programma alle ore 7.00 presso l'Oliveto Medina. Alle ore 10.30 al Ranch dell'Ambrenella ci aspetta "", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell'. Nel pomeriggio alle ore 18.00 all'Agriturismo Le Fronde si va alla scoperta deglicon, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Puglia., tecnici esperti dell'associazione Oleum (che da 30 anni diffonde la cultura, la valorizzazione e la tutela del patrimonio dell'olio EVO), guideranno la" raccontando gli extra vergini monovarietali viestani. L'appuntamento è alle ore 20.00 a Marina Piccola.Si apre all'insegna della giornata di mercoledìcon ladell'Oliveto Medina, in programma alle ore 8.00 e guidati dall'esperta di crescita personale. A seguire (ore 10.30 presso Oleificio San Luca) "", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva di OL.MA. con il presidente(già presidente di Coldiretti Toscana e presidente del Consorzio di tutela dell'olio extravergine Igp Toscano). Imperdibile ilcon ilin programma alle ore 17.00 presso l'Azienda Agricola Prencipe. Alle ore 20.00 a Marina Piccola andrà in scena lo(in collaborazione con Slow Food Gargano) a cura degli, Presidente dell'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata e, fondatore di FoodBrothers.Tre gli appuntamenti per giovedì. Si parte alle ore 10.30 presso Tenute il Mandrione con "A", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell'azienda Marfuga. Alle 17.00 la Lega Navale di Vieste ospiterà la novità di questa edizione: ildedicato ai più piccoli. Alle ore 20.00 a Marina Piccola ci saranno glipresenti nella guida Oli d'Italia 2024 del Gambero Rosso, a cura del giornalista e capo panelVenerdìla Settimana dell'Olio incontra, alle ore 11.00 presso Tenuta Padre Pio, Grani Futuri con il panificatoreper parlare di "". "", alle ore 19.30 a Marina Piccola, vedrà l'abbinamento tra olio extravergine di oliva e pizza e la guida speciale del presidente dell'Associazione Pizzaioli Garganici, la giornalista enogastronomicae il talentuoso pizzaiolo. A chiudere la manifestazione sarà il", alle ore 21.00 a Marina Piccola, a cui prenderanno parte, capo panel ASSAM e tecnico del settore olivicoltura;, ricercatrice del CREA di Rende;, capo panel guida oli Gambero Rosso;, direttore tecnico della Fondazione ITS Academy AgriPuglia e, tecnologa alimentare e direttrice organizzativa della settimana dell'Olio. A moderare il talk sarà, esperta di olio extravergine di oliva e membro del Comitato di assaggio della CCIAA di Roma.Ogni sera durante la Settimana dell'Olio, a partire dalle 20.30, Marina Piccola ospiteràcon il: un'occasione imperdibile pere scoprire i segreti dei produttori. Saranno dodici le casette che ospiteranno Agri-Costella, Olio della Valle, Le Fronde, Purofiore, Tenute Il Mandrione, Latorre Paolo, Valle degli Ulivi, Oliveto Medina, Primofiore, Antichi Ulivi, Fratelli Spina, I Tesori del Sud.L'olio non è solo gusto ma anche divertimento e gioia di stare insieme: per questo ogni sera, a partire dalle ore 22.00 a Marina Piccola, ci sarà: il 26 agosto(Vasco Rossi tribute band); il 27 agosto(Neo soul); il 28 agosto(funk-rock); il 29 agosto(pop-rock) e il 30 agosto(con Francesco Roccia e la sua band)."La settimana dell'Olio" è organizzata dalcon il contributo della, con il patrocinio die con la collaborazione diMedia partner dell'8^ edizione de "La Settimana dell'Olio" èSponsor ufficiali: Acqua Orsini, Cianfano Arredamenti, Tesori d'Apulia.